أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن سعادته بانعقاد مؤتمر شباب العالم، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E".

وقال الإبراشي: "الله على كل هذا الجمال من مدينة الحب والسلام وسحر الطبيعة شرم الشيخ".

وأضاف، أن العالم كله يبحث عن إنسانية أفضل في هذا المنتدى، مشددًا على أن الإنسانية هي المحور الأهم في منتدى شباب العالم.

وتابع أن كل النماذج المقدمة من خلال هذا المؤتمر تعبر عن حالة التحدي والإرادة والتصميم والنجاح: "سنعيش مع نماذج مبهرة طيلة الأيام المقبلة، خاصةً أن هذا المنتدى لم يعد محليًا بل صار يضم كل شباب العالم والمناقشات في غاية الأهمية، والندوات المختلفة والنماذج الرائعة التي يجرى تقديمها".

وأردف: "أتمنى أن يحصل متابعو هذا المنتدى على طاقة إيجابية ويجب ألا نصاب باليأس والإحباط أبدًا ومعرفة سبل صناعة النجاح مهما كانت المعوقات، ولدينا نماذج أصيبت بالأمراض لكن الناجح وُلد من رحم الأمل".