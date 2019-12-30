ليلة رأس السنة.. أول ظهور للفنان أحمد السقا وزوجته عبر فضائية CBC

انتهى القائمون على برنامج "it show time"، المذاع عبر فضائية cbc من تسجيل حلقة رأس السنة، التي يتم تقديمها بشكل مختلف، حيث يظهر لأول السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج، بصحبة المذيعة دينا حويدق.

ويكشف السقا، خلال الحلقة، عددا من التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة خلال استضافته بالبرنامج.

وفي إحدى فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلى ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا، وتحاورهما المذيعة دينا حويدق، وتكشف عددا من كواليس وأسرار حياتهما، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء.

يشار إلي برنامج its show time يعرض عبر فضائية cbc من السبت حتى الثلاثاء، في تمام الساعه التاسعة، ويقدمة المذيعتان مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبيرة لما يقدمه من محتوي ترفيهي مميز ومختلف.