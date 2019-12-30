سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 30 ديسمبر في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء، و18 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.74 جنيه للشراء، و18 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 17.74 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.