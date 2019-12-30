ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.