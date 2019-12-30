أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد سعفان، أن هذا اليوم إجازة بأجرٍ كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة في المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.