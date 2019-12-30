أكدت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، انتظام إجراء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي في الكلية للأسبوع الثاني على التوالي، التي انطلقت في 21 ديسمبر الحالي، وتستمر حتى 23 يناير المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت رشاد خلال جولتها التفقدية صباح اليوم للجان، أنّها تتابع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الامتحانات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام من الأضلاع المسؤولة، مؤكدة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بوجودهم داخل أروقة الامتحانات، للإجابة عن استفسارات الطلاب خلال امتحاناتهم، فضلا عن أعمالهم داخل الكنترولات.

وشددت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على الضلع الإداري من الموظفين المعنيين بالمراقبة داخل اللجان، بضرورة انضباطهم ووجودهم بالكلية طوال فترة الامتحانات تحسبا لأي طارئ.