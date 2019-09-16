أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد أمين عميدًا لكلية الألسن بجامعة عين شمس، لمدة 3 سنوات.

وحصلت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد على ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1990، ثم الماجستير بتقدير ممتاز عام 1994، وحصلت على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 1997.

وعن التدرج الوظيفي عيّنت معيدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس اعتبارا من 13/10/1990، ثم مدرسا مساعدا بقسم اللغة الإنجليزية اعتبارًا من 13/10/1994، ثم مدرسا بالقسم اعتبارًا من 24/11/1997، وأستاذا مساعدا في 28/3/2005، وأستاذا بقسم اللغة الإنجليزية اعتبارًا من 30/1/2011، ثم وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من 1/9/2015، ووكيلًا للدراسات العليا و لبحوث بالكلية اعتبارًا من 29/4/2017.