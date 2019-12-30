تجري السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، زيارة إلى قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا بالمحافظة ومن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك لعقد لقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة فعاليات اليوم الثاني من انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في ضوء بدء تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والتي انطلقت أمس الأحد من محافظة الفيوم.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنها ستعقد لقاءات جماهيرية بالشباب والعائلات بقرية "تطون" بمركز إطسا، كونها واحدة من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، حيث إنها تعد أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شبابها للغرق نتيجة لذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على توعية الشباب، وكذلك الأمهات لتأثيرهن المباشر على أبنائهن في اتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة، أن فعاليات اليوم الثاني ستشهد لقاء جماهيريا أيضًا يضم الشباب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ في إطار تشجيع البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وحث الشباب على بدء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم الثاني تستهدف لقاء شباب وأهالي هذه قرية تطون للحديث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك استعراض جهود الدولة المصرية في خلق فرص عمل للشباب نستعيض بها عن أي رغبة في هجرة غير مقننة، بالإضافة إلى عرض ما حققه جهاز تنمية المشروعات من طفرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز.