قالت الدكتور نبيلة مكرم، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر إعلانًا من قبل رئيس الجمهورية عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في مكافحة الهجرة العشوائية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، علي قناة "الحياة"، أن المبادرة تمنح الأمل والبدائل للشباب الراغبين في الهجرة، ولكن بشكل شرعي، وتابعت، أنها رصدت المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، للحفاظ على النجاح الذي تحقق في مجال مكافحتها.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة على أن المرأة المصرية هي عصب البيت المصري: "هي من تدفع الأبناء إلى السفر في بعض الأحيان وقد تمنعهم، وأنا تواصلت مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتناقشت معها".

وحول مشاركتها في ملتقى "سيدات الفيوم" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة الفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة الشرعية، ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، قالت وزيرة الهجرة إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم عرضًا رائعًا لما يقدمه من تسهيلات، حيث جرى عرض 4 قصص نجاح من شباب محافظة الفيوم، استطاعوا تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية: "لو عاوز تسافر، سافر وانت معاك حرفة عشان لما تسافر تبقى كرامتك متصانة". وتابعت: "استهدفنا أيضًا الطلاب في المدارس والتقيت بنحو 500 طالب في مدرسة، واتفقت على ألعاب وأنشطة لهم للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية".