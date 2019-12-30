تصدر محكمة جنح مستأنف شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، حكمها في قضية ضرب الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، من جدتها لأمها المتهمة "صفاء ع. ع.، 40 عاما، والتي صدر حكم أول درجة بحبسها 3 سنوات.

وتنظر الجلسة برئاسة المستشار سامح الغرباوى، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد العاطي والمستشار محمد الكاشف، وأمانة سر محمد ثروت.

وكان قاضي جنح شربين قد أصدر حكمه على الجدة المتهمة بالحبس 3 سنوات، بتهمة إصابة الطفلة أماني ضرب مبرح وكي بالنار في مناطق حساسة، وهو مشابه لنفس طريقة ضرب الطفلة جنة والذي تسبب في مصرعها.

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين "جنة وأماني" في قضيتين منفصلتين، الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية وتحدد جلساتها يوم 4 يناير المقبل، والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.