30 ديسمبر.. الحكم في قضية "الطفلة أماني"

قررت محكمة جنح مستأنف شربين بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامح الغرباوي، وعضوية كلا من المستشار أحمد عبد العاطي والمستشار محمد الكاشف، وأمانة سر محمد ثروت، النطق بالحكم في قضية جدة الطفلة أماني بجلسة 30 ديسمبر الجاري.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة كلا من أشرف عبد الوهاب وأسامة ياسين، محيا أسرة الطفلتين أماني وجنة، وأصدرت بعدها قرارها.

وقال أسامة ياسين محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي النفسي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، عن حالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلتين من الأم، يؤكد أنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية وأنها بكامل قواها العقلية أثناء ارتكابها الجريمة، وقبلها بـ 6 أشهر، وحتى الآن.

وكان قاضي جنح شربين أصدر حكمه على الجدة المتهمة بالحبس 3 سنوات، بتهمة إصابة الطفلة أماني ضرب مبرح وكي بالنار في مناطق حساسة، وهو مشابهة لنفس طريقة طرب الطفلة جنة والذي تسبب في مصرعها.

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، وتحدد جلساتها يوم 4 يناير القادم، والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.

وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابه بحروق في أعضائها التناسلية، إضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم، وجرى نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها بالتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها وتعذيبها لفترة طويلة.

وقررت مستشفى المنصرة الدولي بتر ساق الطفلة نتيجة التعذيب، وعدم العلاج لفترة طويلة ثم توفيت الطفلة متأثرة بإصاباتها، وأكدت تحريات المباحث أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى "أماني" 6 سنوات، من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط، قبل الواقعة.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة، وإحالة الجدة عقب ذلك لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى الموت وحيازة أدوات تعذيب.