كشف البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر الحالي، على مسارح الدولة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

أولًا: القاهرة

مسرحية حريم النار

يعرض حريم النار على مسرح الطليعة يوميًا عدا الثلاثاء، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

ثانيًا: الإسكندرية

مسرحية المتفائل

يعرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 50 و70 و100 جنيه.

عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد و إخراج إسلام إمام.