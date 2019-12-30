يقدم الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير المقبل، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وصرحت أنقرة بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة طرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرى المراقبون والمتابعون للشأن الليبي أن الوضع بات أكثر تعقيدا وازداد تفاقما، في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الإخوانية المدعومة بالمليشيات الإرهابية برئاسة فايز السراج.

ويواصل الجيش الوطني الليبي تقدمه إلى قلب العاصمة "طرابلس"، في إطار المعركة الحاسمة التي بدأها قبل أشهر لتحرير "طرابلس" من قبضة الجماعات الإرهابية من حكومة الوفاق الإخوانية.