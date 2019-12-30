قصفت مليشيا الحوثي، الأحياء السكنية، بالقذائف المدفعية والصاروخية، وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة حيس جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر، أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة، فيما أشار شهود عيان، إلى أن مليشيات الحوثي المتمركزة في الناحية الشمالية لحيس قصفت أحياء مكتظة بالسكان بمختلف أنواع القذائف.

وتستهدف مليشيا الحوثي، بشكل يومي، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، وتخلق حالة من الخوف والذعر بصفوف المدنيين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.