شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام المهرجان الطلابي المصغر للعروض المسرحية، لكليات الجامعة، والذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 21 من ديسمبر الحالي.

وأقيم اليوم حفل إعلان المراكز الفائزة، وتوزيع الدروع وشهادات التقدير، في حضور رئيس الجامعة، ونائبه، المخرج المسرحي فهمي الخولي، والدكتور محمد عبد المنعم أستاذ التمثيل المسرحي والإخراج بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.

وأكد رئيس الجامعة، في كلمته للطلاب، أن المهرجان شهد تميز وإبداع كبير في جميع العروض التي تم تقديمها على مسرح الجامعة، في كلية الحقوق، موجها الشكر للجنة التحكيم ومعربا عن سعادته بشهادة اللجنة عن تميز الطلاب وكثرة المواهب التى اكتشفوها فى مختلف النواحى الفنية، مشيداً بأفكار الطلاب، التي نفذوها وأشرفوا عليها، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لمواصلة ما حققوه.وأضاف أن الجامعة تقدم لهم المساعدات والإمكانيات، لتنفيذ العروض، والظهور بالشكل اللائق لتمثيل الجامعة في مختلف الفعاليات القادمة.

كما أشاد فهمي الخولي، بالعروض المسرحية، التي وصفها بالمبدعه، والتى لم يشهد مثلها على مدار ٥٧ عام سنوات عمله بالمهرجانات المسرحية، بجانب إبداع الممثلين، والمخرجين، في تقديم المحتوى المسرحي الراقي والمتميز، ورفع شعار نحو الأفضل والأنفع والأصلح لبناء الإنسان.

وأوضح الخولي أن المهرجان أبرز مواهب عديدة، وضعت لجنة التحكيم في حيرة شديدة قبل إعلان النتائج، مشددا على إهتمام ودعم الدولة للشباب في مختلف المجالات.

وكانت لجنة التحكيم قد ضمت، المخرج فهمي الخولي، والدكتور محمد عبد المنعم، والفنانة القديرة مديحة حمدى.

وأعلن الدكتور محمد عبد المنعم نتائج المهرجان، عقب الإنتهاء من عميات التقييم والتحكيم ورصد الدرجات عن ما يلي:جاء في الترتيب العام للكليات، عرض التوتوكيلا (كلية الآداب) بالمركز الأول، وعرض حدث في هولزبورو (كلية العلوم) في المركز الثاني، وعرض كارجين (كية الطب) في المركز الثالث.

وفي التمثيل طلبه، حصل على المركز الأول، أدهم إبراهيم، من كلية الصيدلة، والثاني، طه فهمي وعبد الحكيم الغنام، من كلية التجارة، والثالث، محمد نميري من كلية الطب.

وفي التمثيل طالبات، حصلت على المركز الأول، فاطمه مصطفى، والثانية، ندى أيمن، وأميرة عبد المنعم، من كليتي، تكنولوجيا العلوم الطبيه، والعلوم، والثالثة، زينب جميل وهدير الجوهري، من كلية العوم.

وفي الإخراج، حصل على المركز الأول، أمير خالد من كلية الآداب، والمركز الثاني، الطالبة، لبني رسلان، من كلية العلوم، والثالث عمر بدران، من كلية الطب.

وفي إختيار النص، حصل على المركز الأول، الطالب أمير خالد من كلية الآداب.

كما منحت لحنة التحكيم جوائز خاصة لثلاثة عروض وهم (الزير سالم) كلية الهندسة) و(ترفوجا) كلية التجارة، و(الزوبعة) كلية التربية الرياضية.

- حصل على المركز الأول في الديكور الطالب محمد قشطه من كلية العلوم، والثاني، محمد الصعيدي، من كلية الطب، والثالث إحسان علام، وفاطمه ياسر من كلية الآداب.

- حصل على المركز الأول في الإضاءه، محمود الديب من كلية الطب، والثاني، محمد سعد، وطارق بهيج، ومحمد داوود، من كلية الآداب، والثالث محمد سعد من كلية الصيدلة.

وفي الملابس، حصل على المركز الأول، هدى سامي، من كلية الآداب، وكيرلس سمير من كلية التجارة، وساره شلقم من كلية الهندسة.

وفي التعبير الحركي، حصل على المركز الأول، طه فهمي، عن أعماله مع كليات العلوم والحاسبات والصيدلة والتجارة، والمركز الثاني، أحمد بشندي من كلية الهندسة، والثالث، إيريني ناجي من كلية الطب.

وفي الموسيقى والألحان، حصل على المركز الأول، ماجد فرحات، من كلية تكنولوجيا العبوم الطبيه، والثاني، محمود خالد راشد، من الحاسبات والمعلومات، والثالث عبدالرحمن خليل، ودنيا جمال، من كلية التربية.

وشارك في المهرجان 13 كليه، وهم الآداب، الزراعة، الهندسة، والعلوم، والتربية، والتربية الرياضية، والإقتصاد المنزلي، والصيدلة، والتمريض، والطب، والعلوم الصحية التطبيقية، والتجارة.

وحضر ختام المهرجان الدكتور أسامه مدني المستشار الإعلامي للجامعة، وعميد كلية الآداب، والدكتور نعيم فوزي عيد كلية التربية الرياضية، الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم، والدكتور محمود قوره عميد الطب، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومحمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة، وعبد الرازق زايد مدير إدارة النشاط الفني بإدرة رعاية الشباب بالجامعة، ومحمود الخبار رئيس إتحاد طلاب الجامعة.