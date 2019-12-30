التقى وزير النقل، بالسفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق، وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة النقل.

بدأت المباحثات باستعراض السفير السويدي للموضوعات التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور والسلامة على الطرق والتي شهدت حضور مجموعة من الخبراء من الجانب السويدي، والتي ارتكزت على مناقشة ثلاثة موضوعات أساسية (السلامة من خلال الطرق والمرور من خلال البنية التحتية والانظمة المستخدمة ـ السلامة من خلال المركبة ـ السلامة من خلال اوزيادة الوعي والتعليم)، وكذلك تم خلال الورشة عرض من إدارة النقل السويدية عن الرؤية الصفرية السويدية لتقليل الحوادث.

وأعرب السفير السويدي، الرغبة في استكمال التعاون بين مصر والسويد في هذا المجال كما سلم السفير السويدى بالقاهرة وزير النقل دعوة وزير البنية التحتية السويدي لمشاركة وزير النقل في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19 - 20 فبراير 2020.

وأكد وزير النقل، على اهمية تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتأهيل للعنصر البشري ومجال المعدات مثل المعدات المستخدمة في اعمال الانقاذ المختلفة وكذلك التعاون في مجال أتوبيسات (BRT) الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة والتي تسيير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية للطرق، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث أسطول الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة لها مشيرا الى أنه وجه رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري بإجراء المزيد من الدراسات حول الاسباب الفعلية الخاصة بحوادث الطرق واساليب وطرق الحد منها وأن يتم مراعاه عدد من النقاط المتعلقة بها في هذه الدراسات (الجوانب الهندسية – القوانين المنظمة - التعليم والتدريب - المعدات) وكذلك عمل حملات توعية خاصة بهذا المجال خاصة مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا ، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.