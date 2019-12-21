تفقد وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، والذي يربط بين طرق الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي، وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 31%، وسيجرى الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، وذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل للمحافظة، لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محور ديروط العلوي الحر، يرافقه المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمهندس حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس نصر طبيخ، رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بأسيوط، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ديروط.

وبدأ وزير النقل ومحافظ أسيوط زيارتهما بتفقد أعمال إنشاء بعض الطرق والكباري الفرعية للمشروع بمركز ديروط.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ التي جرت حتى الآن.

وأكد الوزير اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية، وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب، وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030، مشددا سرعة نهو الأعمال بمحور ديروط الحر في توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ.

وأشار إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، خاصة المتعلقة بالطرق والكباري لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، ويجرى العمل في مرحلته الأولى، ويساهم في الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه، وبطول 15 كيلومتر، وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 مترا لكل اتجاه، وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هي كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 متر أعلى طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي، وسكة حديد "القاهرة - أسوان"، وترعة الإبراهيمية، و10 كباري سطحية وبربخ لمخرات السيول، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كل المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وفي نهاية الزيارة، ترأس وزير النقل ومحافظ أسيوط اجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المنفذة للمشروع، واستمعا إلى شرح لنسب التنفيذ في أعمال الكباري والطرق.