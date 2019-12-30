عقد مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الثانية لواعظات الأزهر الشريف، للتدريب العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، بمقر لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنّ برنامج عمل الورشة تتضمن العديد من المحاور المهمة، إذ تناقش مجموعة من المسائل الواقعية الواردة من السائلين المترددين على اللجنة في فقه المعاملات، الأحوال الشخصية، والقضايا الفقهية المعاصرة، الفقه الطبي، المواريث، إضافة إلى الموضوعات العامة.

وأضاف الأمين العام أنّ برنامج الورشة يتناول صناعة الإفتاء، من حيث التعريف والحكم وشروط المفتي وآدابه، والمنطق وقضاياه المختلفة التي تساعد العقل على التفكير العقلي المنتظم القادر على القياس والاستنتاج بطريقة صحيحة.

وأشار الأمين العام إلى أنّ الورشة تستهدف رفع الكفاءة العملية لواعظات الأزهر الشريف في صناعة الفتوى والتدريب على الفتاوى المتنوعة داخل لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، ويشرف عليها الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بالتنسيق مع المشرفين على لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر.