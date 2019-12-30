تفقدت وزيرة الصحة والسكان اليوم، مشروع إنشاء مستشفى الطور التعليمي، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة تفقدت مشروع إنشاء المستشفى التي تقام على مساحة 30 ألف متر مربع، إذ وجهت الوزيرة بالإسراع في البدء بأعمال الإنشاء، مشيرة إلى أنّ هذه المستشفى ستصبح صرحا طبي وفقا لأعلى معايير الجودة الإنشائية، وبما يتفق مع أكواد البناء العالمية للمستشفيات، كما تضم المستشفى التخصصات الطبية، بما يخدم أهالي الطور ومحافظة جنوب سيناء.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال تطوير وحدة طب أسرة الزهراء بطور سيناء، وأشادت بمعدل تنفيذ أعمال التطوير والانشاءات بالوحدة، مشددة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات وفقا للمواعيد المحددة، بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

كما وجّهت الوزيرة بمراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

وفي ذات السياق، حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، وأكدت لهم أنّهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أنّ الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

يذكر أنّ محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.