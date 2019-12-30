تحتفل الفنانة مليكة بطرح أحدث فيديو كليب لها لأغنية "عد الجمايل"، اليوم، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والمنصات الرقمية الأخرى، وعدد من القنوات الغنائية.

وأغنية "عد الجمايل" من كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، وألحان مدين، وتوزيع طارق عبدالجابر.

وجرى تصوير الفيديو كليب الخاص بها تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك في أوروبا، واعتمد الترك في تصوير الفيديو كليب على تقنية "one shot"، وهي المرة الأولى التي تقدم تلك التقنية في عالم الفيديو كليب بعد تطبيقها في عدد من الإعلانات لكبرى الشركات العالمية.

وتعتمد فكرة الكليب على تصويره بالكامل بكاميرا متحركة لا تتوقف طوال أحداث الكليب.

وأبدت الفنانة مليكة سعادتها بطرح أحدث كليباتها "عد الجمايل" تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020 متمنية أنّ تنال الأغنية والفيديو الكليب إعجاب جمهورها.

وأغنية "عد الجمايل" هي إحدى أغنيات ألبوم مليكة الجديد الذي يحمل نفس الاسم وانتهت من تسجيل أغنياته خلال الفترة الماضية، ويتضمن 10 أغنيات، وتتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين، وتولى الشاعر الكبير هاني عبدالكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل.

ومن الملحنين أيضًا مدين، ومحمد رحيم، ووليد سعد، وياسر نور، وأحمد بركات، وغريب، وخالد تهامي، كما تتعاون مع الموسيقار الكبير حلمي بكر في إحدى أغنيات الألبوم، ومن الموزعين تعاونت مع كل من أحمد عادل، وطارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، ويحيى يوسف، وإيهاب عبدالسلام، وأكرم عادل، وعمرو عبدالفتاح، ومينو، وأحمد عبدالسلام.