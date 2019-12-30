استعرض الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان مع الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى التطرق إلى الأوضاع الداخلية في لبنان وآخر التطورات المتعلقة بها.

وأكد الرئيس اللبناني، خلال استقباله السفير الدكتور ياسر علوي بقصر بعبدا الجمهوري، الحرص على الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وبعد أسابيع من المظاهرات والمباحثات بين الأحزاب المشاركة في الحكم، اختير الأستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق حسان دياب في 19 ديسمبر الجاري ليشكل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".