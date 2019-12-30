أكد رئيس الحكومة المكلف في النمسا، سباستيان كورتس، أن حكومته توافقت على ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في الحكومة الجديدة على أن تتولاها سوزانا راب كأول وزيرة للاندماج في البلاد، وقالت مصادر حزبية في فيينا، اليوم، إن تعيين الوزيرة راب جاء بتوافق من حزبي الائتلاف الحكومي (الشعب) و(الخضر)، لافتة إلى أن سوزانا راب رأست قسم الاندماج في وزارة الخارجية على مدار سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة الجديدة تعد أحد أهم خبراء الاندماج وعملت في كافة مجالات الاندماج منذ عام 2011 وشاركت في صياغة قانون الإسلام عام 2015 وفي إعداد قرار حظر النقاب في البلاد، موضحة أن راب -وبصفتها وزير الاندماج الجديد- سوف تواصل العمل ضد المجتمعات الموازية والجماعات السياسية ذات الصبغة الدينية إلى جانب حل التحديات في مسألة الهجرة بالتعاون الوثيق مع وزير الداخلية.