استئناف المفاوضات بين "الشعب والخضر" لاستكمال مشاورات حكومة النمسا

عقد رئيس حزب الشعب، رئيس الحكومة النمساوية المكلف سباستيان كورتس، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر، لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام نمساوية، اليوم، إن مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد بين الحزبين سوف تستكمل، غدا الخميس، موضحة أن مباحثات اليوم شملت توجيهات سوف يكلف بها فريقا الخبراء في كل حزب إلى جانب تحديد أولويات الحكومة المقبلة، خاصة في ملفات النمو الاقتصادي والتغير المناخي والبطالة والهجرة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى استمرار الخلاف بين الحزبين في بعض القضايا المهمة خاصة ترتيب الأولويات، لافتة إلى أنه بحلول بعد غد الجمعة، سوف يتبين ما إذا كانت المفاوضات الحزبية الإضافية الحالية يمكن أن تحقق طفرة في تقارب حزبي الائتلاف الحكومي أم لا، ونوهت وسائل الإعلام النمساوية إلى أنه في حالة تعثر اكتمال الائتلاف الحكومي بين حزبي الشعب والخضر ستكون الخطة البديلة تكوين ائتلاف بين حزبي الشعب والاشتراكي الديمقراطي.