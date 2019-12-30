أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، عدم وجود أي احتكار خاص في عمليات شراء وتصدير الذهب، وقال - في تصريح صحفي اليوم - إن الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء، تعزيزا لجهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير احتياطي للبلاد من العملات الأجنبية، وتوفير موارد للسلع الاستراتيجية.

وأضاف البدوي، أن وزارة المالية تقوم بدراسة عروض مقدمة من شركات ومجموعة من تجار ومصدري الذهب، ومجموعات أعمال، تجاوزت 40 شركة ومجموعة تعمل في مجال شراء وتصدير الذهب، لافتا إلى أن تلك الشركات والمجموعات لها المقدرة على تصدير حوالى 250 إلى 300 كيلوجرام ذهب في اليوم بنظام الدفع المقدم.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن "البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلفها النظام البائد، ونحن في ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية، والكل مسؤول عن مستقبل البلاد، ولذلك لابد أن نعمل سويا من أجل نهضة السودان ومعالجة ما خلفه النظام السابق من سوء في التخطيط ودمار لمؤسسات الدولة أضعف القدرة الإنتاجية"، موضحا أن وزارة المالية تعمل مع الجهات ذات الصلة من أجل إعادة العمل لصادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم، وبالتشاور وفق ضوابط تحفظ موارد البلاد حتى لا يكون هناك استثناء لأحد في القطاع الخاص.