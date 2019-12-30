قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإدارة تجهز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل لائق وذكي ومتميز، لاستقبال سفارات الدول الأجنبية المتواجدة في الأراضي المصرية.

ولفت إلى أنه في نهاية المرحلة الأولى، ستستقبل العاصمة الإدارية، ما يتراوح ما بين مليوني إلى 2.5 مليون مواطن، كما ستستقبل نحو 6 ملايين مواطن في نهاية المرحلة الثالثة.

وأشار متحدث العاصمة الإدارية الجديدة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن مستقبل مصر كله في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحاول الإدارة إبداء المرونة في التعامل، حتى نلبي كل طلبات السفارات، للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف الحسيني: "استقبلنا أكثر من 50 طلب من 50 سفارة وبعثة أجنبية، للانتقال إلى الحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن أن نبني لهم وحدات، أو نمنحهم قطع أرض للبناء عليها، وحددنا سعر متر الأرض في هذه المنطقة، بنحو 400 دولار".

وتابع أن العاصمة، ستسقبل نحو 52 ألف موظف، مشيرًا إلى أن بها نحو 8 أحياء سكنية، وجرى إنجاز ما نسبته 80% من الحي السكني الثالث، الذي يشتمل على 25 ألف وحدة سكنية مختلفة، وتتراوح نسب الإنجاز في الأحياء الثماني، بين 50% إلى 80%.