عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.

ووجه "السيسي"، ببلورة تصور شامل، يحقق التكامل والتناغم بين قطاعي السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة.

وطالب بضرورة النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي، لصالح الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، وكذا العاملين بقطاع السياحة.

ووجه الرئيس، بأن يشمل تطوير ميدان التحرير، إضافة لمسة حضارية، من خلال نقل عدد من القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها، وذلك على نحو يليق بسمعة ومكانة الحضارة المصرية القديمة، ويضاهي ما تذخر به أشهر الميادين، في كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.