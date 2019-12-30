حصدت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، جائزتي أفضل تصوير، ولجنة التحكيم الخاصة، في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا بالسودان Tiharaqa International Award For Cinema And Art، عن فيلم "نوح"، الذي يعد أحد أفلام مشروعات تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد إعلام بني سويف، إن الكلية حريصة على دعم طلابها، لظهور أعمالهم للنور، بجانب تشجيعهم على تقديم أفكار مميزة، في مشروعات التخرج، تحظى باهتمام محلي ودولي.

وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، أن حصول الكلية على جائزتي أفضل تصوير ولجنة تحكيم، يدل على تميز طلابها، وحرصهم على تقديم أعمال إبداعية، تحصد مراكز مرموقة، لافتاً إلى أن الكلية، سبق وحصلت على المركز الأول في المهرجان السينمائي لدول البحر المتوسط، في مجال الأفلام القصيرة.

جدير بالذكر أن فيلم نوح، يتناول قصة 3 لاجئين، من ثلاثة قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية، وغير قادرين على العودة إلى بلادهم الأم، ليحاول بعضهم العودة مرة أخرى للوطن، واستغرق الفيلم، عاما كاملا ليظهر للنور، وجرى تصويره في 4 دول مختلفة، منها تونس والسودان، مع 6 جنسيات.