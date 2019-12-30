قال الدكتور مجدي سبع، رئبس جامعة طنطا، إن قرار منع دخول الطلاب بشعر طويل أو بناطيل ممزقة، يأتى في إطار الحفاظ على العملية التعليمية والهوية المصرية: "أنا بربي رجالة يكونوا قيادات، والطلاب كأنهم رايحين ملهى".

وأضاف "سبع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الجامعة لا تترصد بالطلاب في قرارها، ولكنها تسعى من خلاله، للحفاظ على الهوية المصرية، وعدم الخروج عن الحدود المسموح بها.

وأوضح أن الجامعة تخرج أجيال من القيادات والدعائم لمصر الحبيبة: "هذا الجيل لابد أن يكون له سمات، والجيل الجديد اكتشفنا أنه ملهوش سمات ولا هوية".

وأكد أن الحرية، يجب أن تكون في إطار معين، دون الخروج عليه بشكل شاذ، حتى تستقيم الحياة الجامعية والعملية الدراسية، مشيرا إلى أن الحرية، في حال إساءة استخدامها فستكون سلاح خاطئ بيد الطلاب.