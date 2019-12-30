قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن قرار الجامعة الذي يقضى بعدم السماح بدخول الطلاب الذين يرتدون ملابس غير لائقة إلى حرم الجامعة جاء للحفاظ على الهوية المصرية ومنع إندثارها، معلقا: "أحنا النهاردة بننظر على الدولة الوطنية ونريد إعادة الهوية المصرية والثقافة".

وأضاف "سبع" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذلك القرار يأتي في إطار الحفاظ على احترام الحرم الجامعي وقدسية التعليم والتي دائما ما يكون لها مردود في جدية الطلاب أثناء التعامل مع المنهج الدراسي، موضحا أن المظهر العام لبعض الطلاب لا يتسق إطلاقا مع حرم الجامعة وقدسيتها وغير لآئق.

وأكد أن ذلك القرار من شأنه إضفاء نوع من الجدية في التعامل مع الطالب الجامعي ومرحلته المقبلة لما بعد الجامعة: "بنأهله يكون جاد في مرحلته القادمة ويكون على قد مستوى المسؤولية"، مشيرا إلى أنه ومع دخول العام الدراسي الجديد ومع وجود مفهوم خاطئ للحريات أدى ذلك ببعض الطلاب إلى ارتداء ملابس غير لائقه في الحرم الجامعي.