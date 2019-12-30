قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ميدان التحرير، لا يقل عن أي ميدان في العالم، بل يُعد الأشهر في مصر والدول العربية، وسيجري تزيينه بشكل يليق به.

وأكد "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، وحسام حداد، على شاشة "الحياة"، سنتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية التماثيل من الكتابة عليها كـ"أحمد ومنى" أو الذكريات الخالدة.

وأوضح أن عملية نقل الآثار وتماثيل أبو الهول، ذات رأس الكبش من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير، ستكون مؤمنة تمامًا، مؤكدا أنهم ينقلون تماثيل يوميا من مكان لآخر، ولا داعي للقلق من نقل تلك الآثار من معبد الكرنك إلى القاهرة، موضحًا أن التماثيل التي سيجري نقلها، لم يراها زائر من قبل.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن نقل الكباش إلى ميدان التحرير سيزيد من قيمة ميدان التحرير، وهناك عربات وأجهزة خاصة للترميم، ونقل أي أثر يخضع للحماية من أي مسببات ويتم اتخاذ كافة المحاذير، مؤكدًا أن وزارة الآثار اتخذت كل الاحتياطات لعدم الكتابة أو النقش على التماثيل الموضوعة في ميدان التحرير.