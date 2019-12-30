عرضت شاشة "extra news"، "إنفو جراف"، عن أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019.

وورد في "الانفو"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق في مارس 2019، مباردة مصرية للقضاء على "فيروس سي" لمليون أفريقي، وكذلك تأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، وهي إحدى توصيات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

كما أمر السيسي، بتشكيل فريق عمل عربي وأفريقي، لوضع رؤية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري، والتطرف للقضاء على الإرهاب، ووجه في مارس 2019، الحكومة بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة، لأصحاب المعاشات.

وفي الشهر نفسه، أصدر الرئيس قرارًا بالتوسع في برنامج "مودة"، وتعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، فضلًا عن علاوة دورية، بنسبة 7% بحد أدنى 75 جنيهًا للعاملين بالدولة، وعلاوة دورية 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وفي الشهر ذاته، أمر رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة الأجور وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة، بينما في شهر مايو، أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 560 متهمًا محبوسين على ذمة عددًا من القضايا، منهم الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، وعدد من الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما عّين الرئيس، رؤساء الهيئات القضائية، فأصدر قرارًا بتعيين المستشار عبد الله الأعصر رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار حمادة الصاوي نائبًا عاما، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيسا لمجلس الدولة.

كما أصدر قرارًا بإعادة تخصيص قطعتي أرض بأسوان، لمتضرري السد العالي، وكذلك إصدار قرارات بالعفو عن باقي العقوبة، لبعض المحكوم عليهم في عدد من المناسبات الوطنية.

وفي نوفمبر، أصدر الرئيس قرارًا بتعيين 16 محافظًا جديدًا و 23 نائبًا من الشباب بينهم 7 سيدات، وفي الشهر الجاري صدر قرار بالتعديل الوزاري ضم 10 وزراء جدد و 11 نائبًا لهم.