دبلوماسي سابق: دول أوروبا تعطي أهمية كبيرة لوجهات نظر السيسي

أشاد السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية سابقًا، بالطفرة الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في علاقاته مع الدول الأوروبية، منذ توليه حكم البلاد، في يوليو 2014، موضحًا حرصه على توثيق العلاقات مع الدول الأوروبية، كما أنها تُعطي أهمية كبيرة للاستماع لوجهة نظره.

وأضاف "عبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن السيسي نجح بقدر عال جدًا، في توجيه اهتمام المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، ومجتمع رجال الأعمال، وبنوك الاستثمار الدولية لأفريقيا، مؤكدًا أن علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، وثيقة ومتعددة ومتميزة للغاية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر، كما أن السيسي، يؤكد دائما في كل زياراته الخارجية، على أهمية دبلوماسية التنمية وتحقيق مصالح مصر المختلفة، والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، خاصة في منطقة محور قناة السويس.