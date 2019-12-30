قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كل أحاديث النبي محمد عليه السلام خير للأمة، وصلاح لها، كما أنه يجب على كل مسلم، أن يمسك لسانه، ويلزم بيته ويندم على خطيئته، مضيفًا: "هذا الزمن يحتاج منا السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، وحساب النفس على أخطائها، فالنبي عليه السلام علمنا أن الندم توبة".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"، أن من فقه الحياة والعيش في سعادة، هو التغافل عن زلات الناس، ولا نكن كجار السوء، إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.

وتابع: "إحنا مع بداية سنة جديدة، لازم نكون زي الجار الحسن، تمدح الصفات الجميلة، وتتجاهل الصفات السيئة في الناس، مش عارف بقينا نستخسر الكلمة الطيبة في بعض".