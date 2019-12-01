قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، حيث إن الصلاة لقاء بالله عز وجل لا يمنعه أي شيء، مضيفًا :" إخوانا المقصرين والكسالى، ده لقاء بربنا مينفعش تقول الشغل أو تعبان أي حاجة تنتظر".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"،: " هو ينفع تقول لربنا استني، ده من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والصلاة لا تسقط أبدا حتى ولو في الحرب"، موضحًا أن البعض لديهم فكر خاطئ عن الزهد في الدنيا.

عبد المعز: الزهد ليس ترك الدنيا وارتداء ملابس بالية

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن البعض لديه إشكالية في هذا الأمر ويعتبر الزهد ترك الدنيا وارتداء ملابس بالية، مضيفًا :" هذا تحريم لزينة الله، التي أمرنا بها عند الذهاب للمسجد، والزهد أن ترى الأخرة رقم واحد في قلبك والدنيا ليست في قلبك".

واستشهد بقول الله تعالى في كتابة العزيز : "يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين".