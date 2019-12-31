أعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل 20 شخصاً على الأقل إثر هجوم شنه مسلحون في منطقة "بيني" شرقي البلاد.

وقال مسؤولون محليون ، حسبما نقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن المسلحين التابعين لما يُسمى بـ "القوات الديمقراطية المتحالفة"، هاجموا منطقة "أبتينا-سانا" غربي مدينة أويتشا بمقاطعة كيفو الشمالية.

وأوضح المسؤولون أن الميليشيا قتلت 18 مدنياً ، وأنهم عثروا لاحقاً على جثتين أخريين أثناء تعقب هؤلاء المسلحين.

وتسببت ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقتل أكثر من 200 شخصاً منذ أن بدأ الجيش هجوماً ضدها في أكتوبر الماضي.