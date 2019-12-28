ذكر مسؤولون محليون، اليوم، أنه تم انتشال 20 جثة من نهر في وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث شب حريق مطلع الأسبوع في زورق لنقل الركاب والبضائع.

وبحسب عدة شهادات "شب حريق" في زورق كان ينقل عشرات الأشخاص وبضائع ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في تشيمبيندا الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من تشيكابا كبرى مدن ولاية كاساي.

وجاء في تقرير للقيادة الاقليمية للقوة البحرية، وحدة الجيش المكلفة ضمان أمن المياه الكونغولية، أن "17 جثة انتشلت الثلاثاء وثلاث جثث الجمعة" من مناطق واقعة على طول نهر كاساي، موضحا أن "عدداً من أشخاص أصيبوا بحروق وفُقد آخرون" دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في الزورق.

وبحسب الوثيقة اندلع الحريق عندما أشعل أحد أفراد الطاقم سيجارة عندما كان زملاؤه "يسكبون الوقود في خزان" الزورق، فيما قال مصدر طبي إن ثماني جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى تشيكابا. وردا على سؤال لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" رفض حاكم ولاية كاساي ديودونيه بيام التعليق على حصيلة ضحايا الحادث الذي قال إنه "على علم به".

وغالبًا ما يتم التنقل في نهر الكونغو وروافده وأنهار أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون كلم مربع في ظل وجود القليل من الطرقات التي يمكن استخدامها.