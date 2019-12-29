5 قتلى على الأقل في انفجار قذيفة شرق الكونغو الديموقراطية

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص الأحد، في انفجار قذيفة في منطقة بإقليم شمال كيفو الذي يشهد اضطرابا، والواقع شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصدر محلي.

وقال ريتشارد نيمبو وانيمبو، وهو مدير بلدة لوبيرو، لوكالة فرانس برس إن أحد السكان المحليين عثر على عبوة ناسفة ونقلها لمنزله و"انفجرت القنبلة بينما كان يمسكها ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين".

ووقع الحادث في مونولي، وهي بلدة تقع في قطاع لوبيرو الواقع في شمال كيفو.

وأشار المتحدث باسم الجيش في المنطقة ماك هازوكاي إلى أنه تم مؤخرا تنفيذ عمليات عسكرية في هذه البلدة حيث قاتلت القوات النظامية الميليشيات التي تنشط في المنطقة.

وتشهد بلدة لوبيرو، منذ 25 عاما، أعمال عنف أسفرت عن مقتل الآلاف وفيها عشرات الجماعات المسلحة.

وقُتل أكثر من 200 مدني في شمال كيفو، منذ نوفمبر، في أعمال عنف نسبت إلى ميليشيات القوات الديموقراطية المتحالفة، وهي جماعة من أصل أوغندي. ولم تتبن أي جهة هذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الجيش جول نجونجو الأحد إن "أربعة من رجال الميليشيات وجنديين ومدنيين قتلوا في مقاطعة إيتوري" خلال الأيام الثلاثة الماضية في اشتباكات.

ويعاني إقليما شمال كيفو وإيتوري من وباء إيبولا الذي أودى بـ2231 شخصًا منذ أغسطس 2018.