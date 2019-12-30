قال تامر سلمان، مدرب غوص، إنه حقق حلم سيدة إنجليزية من ذوى الاحتياجات الخاصة، كانت تطمح في الغوص في مدينة السلام بشرم الشيخ: "كانت تحلم تنزل تغوص بكرسي متحرك".

وأضاف "سلمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن السيدة جهزت كرسي متحرك، يسمح لها بالغوص لمدة عام ونصف: "الكرسي اختراعها وساعدها التيم بتاعها ولمدة سنة ونص جربوا في حمامات سباحة وبحيرات، والسيدة لديها قدرة وعزيمة جبارة".

وأوضح أن اللجنة الأولمبية، اقترحت عليها بعد إتمام تصنيع الكرسي المتحرك، بالغوص في مدينة شرم الشيخ، للتدريب والتنفيذ: "كانت واخدة كورسات قبل ما تكون من ذوى القدرات الخاصة، وكملت غطس بعد ما حصلها الإصابة وقعدت على الكرسي المتحرك، والاختراع مسجل باسمها".

وأكد أن السيدة نجحت في كسر كلمة "مستحيل": "جربت الكرسي أنا وكذا حد ومعرفناش نحركه من مكانه، وشوفت أزاي بتتكسر كلمة مستحيل من ناس من ذوى الهمة، بيعملوا حجات أحنا منقدرش نعملها"، مشيرا إلى أن السيدة كانت تحلم بإطلاق الأمر من مصر لولعها بها: "هي بتحب مصر جدا وشرم الشيخ، وكانت في منتهى السعادة بعد تحقيق امنيتها".