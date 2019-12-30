أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة نقل، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط كمية كبيرة من الخشب المصنع "شبابيك وأبواب" حمولة سيارة نتيجة اختلالها على كابية سيارة أخرى، أثناء مرورهما بكمين الشعانية ما بين مركزي دشنا ونجع حمادي بمحافظة قنا.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من رئيس كمين الشعانية على طريق "مصر- أسوان الزراعي" ما بين دشنا ونجع حمادي، يفيد اختلال توازن السيارة المحملة بأبواب وشبابيك خشبية، وسقوط الحمولة على كابينة سيارة أخرى كانت منتظرة المرور للدخول كمين الشعانية، ولكن العناية الإلهية أدركت قائد السيارة وسرعان ما قفز منها قبل السقوط.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أمرت بانتداب لجنة من المرور لمعرفة سلامة السيارتين وتقدير من المخطئ.