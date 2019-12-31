قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن السفارة المصرية في الكويت، دائمة التواصل مع المصري "يوسف ناصر"، الذي نسيه أهله في الكويت: "السفارة بتسأل عليه، وأنا لما شفت الخبر تواصلت مع محافظ الفراونية، اللي فيها المستشفى اللي موجود فيه هذا الرجل".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه حتى الآن، لم يستدل على أسرته، ويعاني من أمراض كثيرة، منها أمراض الشيخوخة، موضحة أن وجوده بالمستشفى حتى اليوم، بتلك الحالة، بدون خروج، أمر يعود للدولة الكويتية: "أنا بشكر دولة الكويت، وهو تقدير مننا للسلطات الكويتية، أنها معتنية به".

وأكدت أن الوزارة تسعى حاليا لمعرفة التفاصيل الخاصة به وتفاصيل مرضه، وإلحاقه بالمستشفى: "احنا منتظرين حد من أهله يظهر"، مشيرة إلى أنه، في حال طلب الرجل العودة إلى مصر، ستتولى السلطات المصرية، إعادته إلى بلده مرة أخرى.