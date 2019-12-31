قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إنه سيجري التعاقد مع إحدى الشركات، من أجل تشغيل وتقديم الخدمات في المتحف المصري الكبير، ولكن مُدير المتحف والعاملين فيه سيكونوا من المصريين، مضيفًا: "اللي هيفتح مخزن الآثار موظف في وزارة الآثار، اللي هيقوم بتأمين المتحف المصري هي شرطة السياحة والآثار".

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه سيجري العمل على تطوير كل الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، بداية من مطار سفنكس ومطار القاهرة حتى المتحف، وكذلك توسيع مدخل المتحف، من طريق الفيوم، 4 أضعاف المساحة الحالية، كما سيجري رفع كفاءة الطريق الدائري، خصوصًا عند ترعة المريوطية والمنصورية".

وعن أسعار المتحف المصري الكبير للزوار، أكد وزير الآثار والسياحة، أنه جرى تحديد سعر التذاكر منذ أكثر من شهرين، على أن تكون 400 جنيه للأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي، أما بالنسبة للمصريين ستكون بـ60 جنيها و30 جنيها للطالب، موضحًا أن المتحف المصري في ميدان التحرير سيبقى كما هو عليه الآن.

وزير السياحة يكشف مصير متحف التحرير بعد افتتاح المصري الكبير

وتابع: "المتحف اللي في ميدان التحرير، هيخليه زي ما هو بلوحة مرمر وتمثال زوسر، وتمثال أخناتون وحتسبشوت، وكل آثاره، ولن ينسحب منه سوى عشرات القطع الخاصة بالملك توت عنخ أمون"، موضحًا أن قرب تمثال توت عنخ أمون، وكل ملحقاته للمتحف المصري الكبير، سيكون شيء هائل كونه قرب من الأهرامات.

وتابع: "لندن عرضت 150 قطعة خاصة بتوت عنخ أمون، والجو كان ساقعة جدا، اتقطع تذاكر حوالي 300 ألف تذكرة قبل الافتتاح، بما بالكم بقى إحنا هنا هنعرض 5000 قطعة من توت عنخ أمون منهم 2000 هيعرضوا لأول مرة"، موضحًا أن الدول الكبرى، لديها آثار فريدة، ومتاحف عظيمة كما أنها تعرض حضاراتها، وحضارات الدول الأخرى، بينما مصر تعرض حضاراتها فقط.

وواصل: "إحنا بنعرض تاريخ دولتنا لوحدنا، المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم يعرض حضارة دولة واحدة، وهي الآثار المصرية القديمة، والآثار المصرية تُعد قمة الآثار في العالم".