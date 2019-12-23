حرصًا منه علي التعرف بصورة أعمق علي آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة، قام صباح اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات للتعرف بصورة أعمق علي مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص علي التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

ومن جانبه وعد السيد الوزير، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى حرص أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.