أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إنه يجري العمل حاليا، على استكمال المتحف المصري الكبير، والطرق المؤدية له، والتأكد من الخدمات في المناطق المحيطة به، والتأكد من أن الطاقة الفندقية، ستستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه ستوجه الدعوة لكل رؤساء العالم في حفل افتتاح المتحف.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه جرى اختيار 24 شركة عالمية، نظموا أعظم فعاليات فنية في العالم، ووقع الاختيار على 6 شركات، وسيجري الاختيار من بينهم 3 شركات، ثم عرضهم على لجنة رفيعة المستوى، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ليجري توقيع الاختيار على شركة واحدة لتنظيم فعاليات الافتتاح.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير، في الربع الأخير من العام المقبل 2020، مضيفًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قريب جدا هيعلن بنفسه تاريخ الافتتاح، بالتحديد للعالم كله وليس للمصريين فقط"، موضحًا أن هذا المتحف، سيغير خريطة مصر السياحية تمامًا.

وزير الآثار يّطرح مبادرة للنهوض بالسياحة في الأقصر وأسوان

وتابع: "عاوزين السائح لما ييجي يزور المتحف المصري الكبير، يطلع بعدها على الهرم، من خلال طريق الفيوم، ونعمل طريق لسقارة من طريق الفيوم، وبعدين يطلعوا بالطائرة على مدن الشاطئية للبحر الأحمر"، موضحًا أنه يسعى لعمل مبادرة مع وزارة الطيران المدني، لخفض أسعار التذاكر إلى الصعيد، ونطلب من الفنادق أيضًا في الأقصر وأسوان، بخفض أسعارها بدرجة ولو طفيفة، من أجل تشجيع السياحة هناك.

وواصل: "عاوزين السياحة هناك مش تبقى مواسم، عاوزينها على مدار العام، عشان نوفر فرص العمل للشباب، وعشان الاقتصاد، عاوزين الناس تشتغل ليل ونهار".