تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري قبل الترويج في رأس السنة وأعياد الكريسماس.

كانت معلومات سرية قد وردت للعميد حازم سعد، رئيس مباحث مكافحة المخدرات بقيام المتهم محمد. ا . ف 28 سنة، عاطل ومقيم كفر شبين بدائرة مركز شبين القناطر بالإتجار في المخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ويستعد لترويجها خلال احتفالات أعياد الكريسماس.

أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالي 30900 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24715 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر.