لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادثي سير منفصلين بطرق بني سويف، في الحادث الأول لقي طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأزهري في مدينة بني سويف، وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لطالب ويدعى أسامة سيد نعيم، 17سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، والمصابين وهم محمد فاضل محمد، 18 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد رفعت صالح، 17 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد جمال جابر14 سنة، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بحي الأزهري، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب بشرق النيل في بني سويف، حيث انتقلت سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم : تريزا عبدالمسيح سليمان، 33عاما، مقيمة بياض العرب شرق النيل بني سويف، مصابة سحجات وكدمات، وزوجها وائل عزيز فهيم، 36 عاما، مقيم بياض العرب بشرق النيل في بني سويف، كهربائي، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وابنهم ابرام وائل عزيز 7سنوات، مقيم بياض العرب بشرق النيل، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن.