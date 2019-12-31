تشاجرا سوياً في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتمالك الابن صاحب الـ25عاماً، نفسه ولم يتحكم في أعصابه بسبب مرضه النفسي، فاستقل "شاكوشا" كان في منزلهما، وانهال على والدته العجوز صاحبة الـ52عاماً، به ولم يتركها إلا بعد التأكد من مفارقتها للحياة، ليلقي نفسه بعدها من شرفة الطابق الثالث، ليتبدل سكون الليل بصراخ، و يهرول الجيران إليه فهذي بكلمات غير مفهومة، ليتأكد بعدها الجيران، أن ثمة شيئاً حدث داخل المنزل، تهرول مجموعة إلى شقته ليجدوا السيدة جثة هامدة، ويسارع أحدهم بإبلاغ الشرطة.

بعد دقائق معدودة وحضرت قوة من مركز شرطة قلين في محافظة كفرالشيخ، ليجدوا الأم جثة هامدة، والأبن مُصاباً بكسور وحالة هيستيرية غير مفهومة، ويجرى نقلهما إلى مستشفى قلين المركزي، وتوضع الجثة بمشرحة المستشفى، بينما يوضع الأبن بإحدى الغرف، ليتجاورا معاً في الموت والإصابة.

وقتل الابن "مريض نفسي" والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وألقى بنفسه من الطابق الثالث بمنزله، وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، بإشارة من شرطة النجدة، تفيد قتل "محمد. ا. ع"، 25عاماً ، عاطل ومريض نفسي، والدته "زينات. ع. ب"، 52عاماً، ربة منزل، مستخدما أله حادة "شاكوش"، والقى نفسه من الطابق الثالث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم مريض نفسي، وارتكب جريمته وألقى بنفسه من الطابق الثالث، ليصاب بإصابات بالغة، جرى التحفظ على الجثة في مكان الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.