نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة بأول أيام العام الجديد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الأمطار

وأضافت الهيئة أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 09 16

السلوم 06 15

سيوة 02 15

بورسعيد 13 14

دمياط 13 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 07 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 14

طابا 06 16

كاترين 02 14

الطور 09 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 06 17

بني سويف 06 17

المنيا 05 18

أسيوط 04 18

سوهاج 06 18

قنا 06 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 20

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 30

المدينة 10 26

الرياض 10 22

المنامة 18 22

أبو ظبي 18 26

الدوحة 18 25

الكويت 08 20

دمشق 03 13

بيروت 13 16

عمان 03 11

القدس 06 11

غزة 11 17

بغداد 06 18

مسقط 20 27

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 32

طرابلس 12 14

تونس 07 15

الجزائر 06 14

الرباط 07 19

نواكشوط 15 26