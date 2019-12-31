قال خيرى محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن نسب الإشغال السياحي للفنادق العائمة والثابتة ترتفع وقد تصل لـ 90% وهي أعلى معدلاتها في مدينة أسوان خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، مضيفاً أن الأفواج السياحية التي تزور أسوان حاليا من مختلف جنسيات العالم المختلفة، ومعظمهم من جنسيات ألمانية وأسبانية وفرنسية بالإضافة لسياح من أمريكا والصين وإنجلترا.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة، بأن الموسم السياحي الحالي مبشر ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال الآونة الأخيرة، في ظل ما تتمتع به أسوان من مشتى عالمي ومقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات، لافتاً إلى أن جمال الطبيعة والبيئة الساحرة لأسوان تعكس منظر رائع للزائر الأجنبي، الذى يتمتع بهذه المناظر الخلابة التي يرها خلال زيارته لأسوان، كما أن اهتمام القيادة السياسية في اختيار أسوان عاصمة للشباب الافريقي وكذلك استضافة المحافظة للمؤتمرات الأفريقية والدولية والتي يحضرها الرئيس السيسي وقادة الدول يعد دعاية كبيرة لأسوان.