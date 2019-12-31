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مدير مدرسة يوزع الحلوى على التلاميذ قبل بدء الامتحانات في بني سويف: "رسالة طمأنينة"

مدير مدرسة يوزع الحلوى على التلاميذ قبل بدء الامتحانات في بني سويف: "رسالة طمأنينة"

بعد نشر مأساته على فيس بوك.. التدخل السريع ينقذ مسن مشرد بمنية النصر

بعد نشر مأساته على فيس بوك.. التدخل السريع ينقذ مسن مشرد بمنية النصر

أم "على الهواء".. إسعاد يونس تمسح أنف الطفل زين بتلقائية خلال استضافته

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