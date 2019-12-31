قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جري إنشاء 14 ملعب كرة قدم خماسي في قري ووديان المحافظة، دون تحمل الدولة أي أعباء مالية بمشاركة اجتماعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن الرياضة أحد الوسائل الهامة لنشر روح المحبة والتنافس الشريف بين الشباب، مؤكدا ان وديان جنوب سيناء في ختام عام 2019، أصبحت تضم مدارس وملاعب ومساجد ومزارع منتجة للخضر والفاكهة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفناح السيسي وجه بتعمير سيناء ومحاربة الأفكار المتطرفة بصورة مختلفة حيث قرر إرسال قوافل دعوية من الأزهر الشريف والأوقاف تجوب الوديان والقرى والتجمعات البدوية لنشر الفكر الوسطي والقضاء علي الأفكار الهدامة إضافة إلي التوسع العمراني .

جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المحافظ ملعبي كرة قدم، أحداهما بوادي مكتب التابع لمدينة أبورديس، والثاني في قرية الكيلو9 بمدينة أبوزنيمة بتكلفة بلغت مليون جنيه.وقال المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، أن الملاعب يجرى تنفيذها بين الإسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، موضحا أن مديرية الإسكان قامت بالطرح والإشراف علي تنفيذها فقط .

بينما قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المحافظ وجه بضرورة إقامة أنشطة باستمرار للشباب علي هذه الملاعب بهدف خلق جيل رياضي يشارك في المنتخبات القومية، كما قرر تشكيل فريق كرة قدم للفتيات لأول مرة بالمحافظة وتوفيرمدير فني يتولى تدريبه.