أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، قرار رقم 1510 بنقل أشرف محمد حسن البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا، للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئة مساء أمس، لمدينة قويسنا، حيث أبدي المحافظ استياؤه الشديد نظراً لوجود مباني حديثة على أراضي زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تلك المنشآت و تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة.

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومي بتأجير أعمال الفرز وغربلة النفايات لأحد أقاربه بالمخالفة وأمر محافظ المنوفية بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في هذا الشأن.

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولي عقيلة، مدير أمانة المشروعات بالديوان العام، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف السيد ياسر عبدالحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وكذا تكليف ماهر عبدالمحسن محمد رئيس قسم الإنارة بمديرية الإسكان والمرافق للعمل، نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم.

هذا وقد صرح محافظ المنوفية أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكواهم ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.